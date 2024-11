Catania: dalle licenze all’allaccio alla luce, market totalmente abusivo a Librino. Denunciato titolare

Un market allestito in modo del tutto abusivo in viale Grimaldi, nel quartiere Librino, anche per quel che riguarda l’allaccio alla rete elettrica. A scoprirlo i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino.

Gli agenti hanno rilevato gravi irregolarità, a cominciare dalla mancanza della basilare documentazione per lo svolgimento dell’attività commerciale, per cui si è resa inevitabile la sua chiusura. Al titolare dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è stata contestata la mancanza di Scia di vicinato, di Scia somministrazione e Dia sanitaria, elevando sanzioni per un totale di 11 mila euro.

Non solo, i poliziotti hanno pure notato alcune anomalie relative all’allaccio alla rete elettrica e, pertanto, hanno chiesto l’intervento dei tecnici della società elettrica per tutte le verifiche del caso. Giunti sul posto, i tecnici hanno confermato i sospetti degli agenti, accertando la manomissione del contatore con l’allaccio abusivo alla rete elettrica. Per il titolare del market è, dunque, scattata anche la denuncia per furto di energia elettrica.