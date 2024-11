Parco dei Nebrodi, controlli interforze a tutela delle aree protette

Servizi di polizia nell’ambito del Parco dei Nebrodi, nell’area “Dorsale dei Nebrodi”, che va da Portella Femminamorta nel comune di Cesarò fino a Portella Mitta nel comune di Floresta.

Sotto il coordinamento operativo della Questura di Messina, si svolgono per far fronte alla presenza sempre più diffusa, specie nelle giornate festive, di appassionati di moto da cross, quad e fuoristrada che organizzano escursioni non autorizzate, violando le regole a tutela delle aree protette e sottoposte a vincolo ambientale-paesaggistico quelle previste dal Codice della Strada.

I servizi straordinari realizzati dal personale dei commissariati di Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, Posto Fisso di Tortorici e Distaccamento della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, carabinieri, corpo forestale regionale ed il contributo dei “Guardia Parco” del Parco dei Nebrodi, hanno portato al controllo di 142 persone e 89 veicoli, con 16 contestazioni al Codice della Strada e 3 contestazioni per violazioni amministrative alla normativa ambientale. Sospese 4 carte di circolazione e decurtati 15 punti sulle patenti di guida.