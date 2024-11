Messina: Nino Carreri entra nella giunta Basile con delega al decentramento, rapporti con il consiglio comunale, Amam e MessinaServizi.

Così come annunciato qualche mese fa dal sindaco Federico Basile e dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, dopo attenta riflessione sull’operato degli assessori e dei componenti i consigli di amministrazione delle partecipate, si sarebbe proceduto a qualche avvicendamento per dare una spinta più incisiva nella gestione della res pubblica.

Dopo Amam e Atm, è toccato oggi a Pietro Currò, lasciare l’incarico di assessore all’istruzione per fare spazio a Nino Carreri che avrà però la delega al decentramento, rapporti con il consiglio comunale Amam e MessinaServizi mentre l’istruzione è andata a Liana Cannata.

Nessuna tragedia in quanto tutto era già stato annunciato; in trepidazioni gli altri assessori e i rappresentanti delle partecipate perché Cateno De Luca non è tipo che lascia le cose in sospeso. Probabilmente ha rimandato di qualche mese altri avvicendamenti considerato il particolare momento politico che sta vivendo a livello regionale.

Presente quasi tutta la giunta per salutare il neo assessore, il sindaco Federico Basile ci ha tenuto a precisare che “a metà mandato, in considerazione anche della nuova composizione degli schieramenti che si sono costituiti in seno al Consiglio Comunale, era necessario affidare ad un assessore questo compito in quanto, conosce molto bene la geografia politica sia dei consigli circoscrizionali che di quello comunale”. Proseguendo, Basile ha dichiarato che “questi cambi rappresentano un passo in avanti verso il completamento del programma elettorale”.

Ma chi è Nino Carreri? Coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, ex consigliere comunale e di Circoscrizionale, esperienza prima nella Democrazia Cristiana poi nel CCD di Giampiero D’Alia infine, insieme a Federico Basile, in Dr Sicilia Futura con Peppe Picciolo. Poi la mazzata di Gettonopoli, il processo che ha visto alla sbarra diciassette consiglieri comunali accusati di aver indebitamente percepito i gettoni di presenza. Il lungo calvario adesso, Cateno De Luca e Federico Basile gli hanno dato la possibilità di tornare ad occuparsi di politica attiva.

Prendendo la parola, Nino Carreri “ha voluto ringraziare Cateno De Luca e Federico Basile che stanno investendo nella sua esperienza politica; questo lo porterà a profondere più impegno mettendosi al servizio della città”. Carreri ha voluto anche “ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino nei momenti difficile della sua vicenda giudiziaria”.

L’ex assessore Pietro Currò con le dimissioni presentate al sindaco, ha concluso il suo percorso all’interno dell’amministrazione Basile annunciando che “continuerà a fare politica, a collaborare con il movimento Sud chiama Nord e a ridare nuova linfa al partito repubblicano anche in vista delle prossime elezioni amministrative”.