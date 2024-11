Sant’Agata Militello: cerimonia di apertura del nuovo scolastico all’istituto comprensivo “Marconi”

Momenti di gioia, emozione, commozione, riflessione e arricchimento valoriale, all’insegna della condivisione, per la comunità scolastica dell’istituto comprensivo “Marconi” di Sant’Agata Militello, guidato dal dirigente ingegnere Antonino Nino Macula, in occasione della cerimonia di apertura del nuovo scolastico.

Un evento tanto atteso, preparato con cura e impreziosito dalla presenza e dalla coinvolgente testimonianza di fra Giuseppe Maggiore, cappellano della Stazione Centrale di Messina.

Alunni e docenti dei plessi di Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi e di quello centrale, hanno manifestato, con canti, poesie, cartelloni, emoticon colorati, sorrisi e fragorosi applausi, la

loro gioiosa accoglienza ed espresso il loro vivo compiacimento per il gradito dono della visita di fra Giuseppe.

Esecuzioni musicali al flauto da parte degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, diretti dai professori Maria Fustaneo e Michele Saccone, hanno fatto da cornice, scandito i vari momenti e arricchito ulteriormente la cerimonia.

A dare il benvenuto è stato il dirigente scolastico che ha evidenziato “l’importanza dell’impegno formativo e della sinergia tra le istituzioni nei confronti dei giovani, che sono il presente e il futuro della nostra società”.

Fra Giuseppe ha portato la sua esperienza di francescano che vive in mezzo alla gente, che trascorre le sue giornate tra i senzatetto, i barboni, gli ultimi, quelli che la società considera scarti e tiene ai margini. Con loro condivide il suo tempo e fa dono di un sorriso, di una

parola di conforto, di un consiglio a chi, anche in piena notte, lo chiama.

Ha calamitato l’interesse, la curiosità e sollecitato le domande della giovane platea raccontando di sé, della sua vocazione e della sua missione in Marocco, in Brasile, a Favara. Ha fatto riflettere gli alunni sull’essenzialità e sulla bellezza del creato, li ha incoraggiati allo studio, alla ricerca della bontà e della verità, li ha esortati ad agire per il conseguimento del bene comune e di non accontentarsi di una vita banale e insignificante.

All’inaugurazione hanno presenziato i sindaci Bruno Mancuso di Sant’Agata Militello ed Ettore Dottore di Alcara Li Fusi; gli assessori all’istruzione Ilaria Pulejo di Sant’Agata Militello e Lucia Pirronello di Militello Rosmarino, il precedente parroco di Alcara Li

Fusi, don Guido Passalacqua, e il nuovo don Maurizio Provenzale e il parroco della Chiesa Madre di Sant’Agata Militello don Daniele Collovà e il presidente del consiglio

d’istituto Nicoletta Parrino.