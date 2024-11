San Salvatore di Fitalia – La cerimonia del 4 novembre. Restaurata la tomba di un militare morto nella 1a Guerra Mondiale

Stamane anche nel Comune di San Salvatore di Fitalia si sono tenute le cerimonie pubbliche per il 4 Novembre.

Dopo l’intonazione del Silenzio d’ordinanza a cura di Emilio Artale, il sindaco Giuseppe Pizzolante ha deposto, in omaggio ai Fitalesi Caduti di tutte le guerre, corone di alloro alla lapide di Piazza S. Antonio, in piazza S. Caterina al monumento restaurato dei Caduti di tutte le guerre, al nuovo monumento al Milite Ignoto collocato sempre in piazza Santa Caterina.

Presenti le Associazioni di Volontariato e l’Istituzione Scolastica rappresentata da tutti i bambini che hanno partecipato attivamente alle celebrazioni con canti, poesie e pensieri sentiti e puntuali, oltre alle autorità civili e militari.

A conclusione, le autorità si sono recate al Cimitero Comunale per la deposizione di una corona sulla tomba di un Milite fitalese, Scurria Calogero, arruolato nel 1915, nella prima grande guerra e rientrato nel 1917 dopo avere contratto una grave malattia al fronte. Morì a 27 anni dopo il “terribile morbo”, come inciso sulla tomba a San Salvatore in c/da Scrisera.

In occasione del 4 novembre l’amministrazione ha deciso di restaurare la tomba che i genitori a suo tempo hanno realizzato per il loro unico figlio. Un bellissimo gesto.