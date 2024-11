Patti: l’esordio musicale per la diciassettenne Marta Pitì

Il grande giorno è arrivato! Venerdì 8 novembre uscirà “Una foto sfocata”, il singolo di esordio della giovanissima artista pattese Marta Pitì, 17 anni. Marta ha fatto la classica “gavetta” ed ora si proporrà al grande pubblico con la sua prima “vera” fatica, un brano prodotto e arrangiato da Alessandro Di Dio Masa negli studi di “Musicantiere Toscana”, a Carrara.

L’ottima interpretazione vocale di Marta Pitì unisce sonorità pop contemporanee e musicalità immediata ed orecchiabile. “Una foto sfocata” racconta la fine di una relazione, soprattutto i momenti in cui si è assaliti dai ricordi e dal dolore, che costituiscono una vera e propria trappola, pur cercando di accettarne la fine.

La foto sfocata è l’unico rammento rimasto dell’amore ormai finito. Un amore che, pur procurando dolore e chiedendo sacrificio, aiuta a crescere con la consapevolezza che tutto prima o poi passa.

Marta, che si è già distinta per le sue doti canore in parecchie manifestazioni, unisce doti e passione e ha, indubbiamente, tutti i requisiti per potersi affermare nel mondo del canto.

Cresce, quindi, l’attesa per venerdì, quando un sogno assumerà i contorni di una splendida realtà e servirà da “lancio” per tanti altri successi futuri.