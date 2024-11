Pallacanestro: La 7^ giornata in Serie B Interregionale – Girone H

Tre sconfitte e una sola vittoria, quella della Basket School a Rende per 72-66, per le squadre messinesi impegnate nel campionato di Serie B Interregionale.

La squadra di Pippo Sidoti conferma il grande momento di forma, grazie al solito folletto Di Dio e ad un gruppo che segue alla lettera i dettami del coach Pattese. I messinese agganciano Angri al 2° posto in classifica.

La Svincolati Milazzo lotta e mantiene il vantaggio per 3/4 di partita a Piazza Armerina, ma alla fine cede al maggior tasso tecnico della Siaz e perde 80-74, Lagana con 19 punti e Labovic con 17 i migliori realizzatori del match.

Tra le mura amiche perdono il Basket Castanea contro la Pallacanestro Antoniana 84-78 e la NextCasa Barcellona contro l’Academy Catanzaro che ha comandato sempre l’incontro e lo ha chiuso sul 74-60 grazie ad una super Tamulevicius che ha fatto valere la sua possanza fisica nell’area colorata e la precisione al tiro con i 23 punti realizzati.

Al Barcellona non è bastato l’innesto di Riccardo Bartolozzi e l’ultimo posto in classifica dopo 7 giornate inizia a preoccupare più del dovuto

Il match clou della giornata se lo aggiudica la Viola RC che batte Angri 85-63, con 4 uomini in doppia cifra e una prova corale diretta da un super Manu Fernandez. I calabresi ancora imbattuti guadagno altri due punti sugli inseguitori e svettano solitari in classifica.

Infine la Promobasket Marigliano batte la Virtus Matera 86-73, con un super Sakalas che firma 23 punti, e la aggancia in classifica a quota sei dove si trovano anche la Pallacanestro Antoniana e la Bim Bum Basket Rende.

L’ottava giornata di campionato ci regalerà due derby, quello messinese tra la Basket School e Castanea e quello calabrese tra l’Academy Catanzaro e la Bim Bum Basket Rende. Da seguire Pallacanestro Angri – Piazza Armerina, la Svincolati ospiterà la Promobasket Marigliano e per finire la capoclassifica Viola andrà a far visita alla Pallacanestro Antoniana e la NextCasa Barcellona alla Virtus Matera.