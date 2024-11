Mascalucia, tre lavoratori in nero scoperti in una pizzeria. Titolare denunciato e attività sospesa

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, con il supporto della Tenenza di Mascalucia e del 12° Reggimento “Sicilia,” hanno portato avanti specifici controlli nel settore commerciale e dei pubblici esercizi del territorio di Mascalucia. Tali attività mirano a contrastare il fenomeno del lavoro nero – ossia l’impiego di personale non dichiarato – e del lavoro sommerso, ovvero forme di impiego irregolari prive di tutele essenziali per i lavoratori.

Denunciato alla Procura della Repubblica di Catania il titolare di un ristorante – pizzeria del posto per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione del personale. Dai controlli sarebbe emersa la presenza di 6 lavoratori, dei quali 3 completamente irregolari, privi di contratto e non registrati e quindi considerati “in nero” e dunque esposti a gravi rischi, in quanto privi di copertura contributiva, sanitaria e previdenziale, essenziale per garantirne la sicurezza in caso di infortuni o altri problemi legati al lavoro. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative per un totale di oltre 23.500 €, somma che comprende le sanzioni relative alle irregolarità contrattuali e alle mancate disposizioni di sicurezza.

Inoltre, la percentuale di lavoratori non dichiarati supera il 10% del personale presente, per questo motivo gli investigatori hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale.