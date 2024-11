Gioiosa Marea, partiti i lavori per la messa in posa della fibra ottica

Sono iniziati sul territorio comunale di Gioiosa Marea i lavori di Open Fiber nell’ambito del “Piano Italia 1 Giga,” progetto che rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga. Finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e attuato da Infratel Italia, questo intervento mira a coprire aree non raggiunte da una rete in grado di fornire velocità di connessione pari o superiori a 300 megabit al secondo. I fondi pubblici coprono il 70% del progetto, con un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber.

A Gioiosa Marea, il piano prevede la connessione di circa 1.000 civici attraverso una rete in fibra ottica di tipo FTTH (Fiber To The Home), che offrirà velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo su una rete lunga oltre 41 chilometri. Per minimizzare l’impatto sulla comunità, l’infrastruttura sfrutterà infrastrutture esistenti e metodologie innovative a basso impatto ambientale, come la minitrincea, che consente di ridurre i disagi con scavi di soli 10 cm di larghezza e una profondità tra 35 e 50 cm, riempiti contestualmente alla posa dei cavi. Dopo un ripristino temporaneo, sarà effettuata la posa dell’asfalto a caldo.

“Siamo molto soddisfatti di questo importante passo avanti per Gioiosa Marea – afferma il sindaco Giusi La Galia – perché non solo potenzierà i servizi digitali per i cittadini, ma rappresenta un elemento essenziale per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Una connessione veloce e affidabile è ormai fondamentale per ogni aspetto della vita quotidiana, dall’istruzione e dal lavoro fino all’accesso ai servizi essenziali e alla partecipazione attiva nella nostra società in continua evoluzione. Ringraziamo Open Fiber e tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione e l’impegno, che ci permettono di costruire un futuro più accessibile e connesso per tutti”.

Claudio Imperiale, field manager di Open Fiber, sottolinea “L’impegno della nostra azienda per digitalizzare la Sicilia e dotare le comunità locali di una rete in fibra ottica ad alta velocità, che garantirà una connessione stabile e performante per attività da remoto e servizi online. Si tratta di un investimento strategico per il territorio che, grazie alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, porterà la tecnologia FTTH a poco meno di mille civici, pari a circa 1.900 unità immobiliari, rendendo Gioiosa Marea digitalmente ancora più avanzata”.