Democrazia Partecipata 2022: processi conclusi in quattro comuni del messinese

Democrazia Partecipata 2022, questi comuni della provincia di Messina, dove i processi risultano conclusi con tanto di assegnazione dei fondi ai progetti “vincitori” delle preferenze della cittadinanza.

Ficarra, dove si è acquistato e installato un defibrillatore per la guardia medica

Librizzi, dove l’amministrazione ha annunciato l’acquisito di un bobcat per l’ordinaria manutenzione del territorio e le emergenze di protezione civile e un attrezzo polifunzionale per la disciplina del calisthenic.

Malvagna invece si è illuminata a festa con le luminarie natalizie.

Roccavaldina ha recintato e coperto in tempi record il campetto da calcio.

Sono i dati forniti da “Spendiamoli Insieme” – il progetto di monitoraggio civico sulla democrazia partecipata in Sicilia promosso da Parliament Watch Italia con il contributo di Fondazione CON IL SUD, sulle sanzioni comminate dalla Regione Siciliana a 178 comuni per mancata spesa, totale o parziale, dei fondi di democrazia partecipata del 2022.

Le sanzioni ammontano complessivamente a circa 1 milione 340 mila euro.

“Spendiamoli Insieme” ha pensato di fare un controllo anche su altri comuni e ha scoperto che ce ne sono 21 non in regola, che però non sono stati sanzionati. Si tratta di 11 che, nel 2022, non hanno avviato il processo di democrazia partecipata e di altri 10 che, pur avendolo avviato, non lo hanno mai concluso.