A20 – Lavori in galleria, tratto tra Patti e Brolo in direzione Palermo chiuso tra le 22 e le 6

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ricorda agli automobilisti un’importante chiusura notturna sulla tratta autostradale della A 20 Messina-Palermo, compresa tra gli svincoli di Patti e Brolo. La chiusura, necessaria per consentire interventi urgenti di manutenzione nella galleria “Petraro”, avverrà ogni notte dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del mattino, a partire da questa sera, lunedì 4 novembre, e proseguirà fino al 21 novembre.

Durante questa fascia oraria, tutti i veicoli in transito sulla A20, diretti verso Palermo, saranno obbligati a uscire allo svincolo di Patti. Il CAS consiglia agli automobilisti di percorrere la Strada Statale 113 o di scegliere itinerari alternativi sulla viabilità provinciale per raggiungere le loro destinazioni, riducendo così il disagio causato dai lavori in corso.

La chiusura notturna della galleria “Petraro” si è resa indispensabile per garantire la sicurezza e la continuità del transito a lungo termine su questo tratto. Gli interventi riguardano infatti la verifica strutturale e le operazioni di ripristino, che devono essere eseguite senza rischiare di compromettere la sicurezza degli utenti e delle maestranze.