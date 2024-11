Messina: Akademia Sant’Anna contro Macerata suona la quinta meravigliosa sinfonia vincendo per 3 a 1.

Una partita affascinante, avvincente, una pallavolo di altissimo livello quella giocata nel pomeriggio sul taraflex del PalaRescifina; protagoniste assolute le atlete di Akademia Sant’Anna che hanno piegato la resistenza di Macerata sconfiggendole per 3 set a 1 (25/23 – 17/25 – 25/15 – 25/14). MVP: Dalila Modestino.

Akademia Sant’Anna non intende rallentare la sua corsa verso il vertice della classifica; contro Macerata dell’ex Valeria Battista, la squadra di coach Bonafede ha giocato un match quasi perfetto; molto concentrata, accolta dall’incessante tifo del pubblico giunto numeroso sulle tribune dello splendido impianto messinese, grazie anche al costo molto basso dei biglietti voluto dalla società, per assistere all’ennesima vittoria, la quinta consecutiva, delle proprie atlete. Macerata la scorsa settimana, aveva ceduto in casa contro la forte compagine di San Giovanni In Marignano mentre, Akademia Sant’Anna aveva battuto Castelfranco a Pisa.

Occhi puntati su Binto Diop opposto di Akademia che occupa il vertice della classifica per punti realizzati.

Macerata è scesa in campo con la seguente formazione: palleggiatrice: Asia Bonelli, schiacciatrici: Valeria Battista e Alessia Fiesoli, centrali: Alessia Mazzon e Sara Caruso, opposto: Clara Decortes, libero: Giulia Bresciani; Akademia Sant’Anna ha risposto con; palleggiatrice Giulia Carraro, centrali: Rossella Olivotto e Dalila Modestino, schiacciatrici: Aurora Rossetto e Chiara Mason, opposto: Bintu Diop, libero: Giorgia Caforio.

Partenza incerta della schiacciatrice di Macerata Valeria Battista ex di Akademia che sicuramente ha risentito l’effetto emotivo nello scendere in campo al PalaRescifina. In casa Akademia la palleggiatrice Giulia Carraro ha iniziato a far vedere la sua classe cristallina, distribuendo palloni invitanti per le sue attaccanti in primis per l’opposto Bintu Diop. Nel team di Macerata la Fioseli su tutte. inizio di primo set molto equilibrato in attesa che una delle due squadre riesca a imporre il proprio gioco. Continua l’equilibrio anche se in alcuni frangenti Bintu Diop di Akademia Sant’Anna, fa sentire tutto il peso del suo braccio.

L’opposto di Macerata Clara Decortes mantiene vivo l’attacco della sua squadra mettendo in seria difficoltà la difesa di Akademia Sant’Anna. Sul 21 a 20 per Macerata palla schiacciata da Chiara Mason che gli arbitri giudicano fuori; video check richiesto da Bonafede che risulta essere ininfluente per la squadra peloritana. Questo consente a Macerata di portarsi due punti sopra mettendo una serie ipoteca sulla vittoria del set. Rossella Olivotto prima e Aurora Rossetto dopo, ristabiliscono nuovamente la parità tra le due squadre. Palla spinta da posto due della solita Bintu Diop che porta Akademia in vantaggio di un punto che, diventano due grazie a Dalila Modestino che al centro ribatte una palla nel campo di Macerata.

Coach Lionetti chiama time out per Macerata sul punteggio di 24 a 22 per Akademia Sant’Anna. Ancora Clara Decortes tiene in gioco Macerata con una bellissima schiaccita da posto due non difesa da Akademia. Sulla battuta di Macerata difesa perfetta di Rossetto, alzata magistrale di Carraro e finalizzazione di Bintu Diop. Akademia si aggiudica il primo set con il punteggio di 25 a 23.

Partenza positiva nel secondo set di Macerata che stacca di tre punti Akademia grazie anche ad una ritrovata Valeria Battista la quale riesce a passare con continuità da posto quattro. Dall’altro lato del campo c’è una signora opposto che di nome fa Bintu Diop la quale sfoggia alcuni dei suoi colpi migliori ma, anche le sue compagne di squadra non sono da meno; buona Aurora Rossetto insieme alla sua compagna di diagonale Chiara Mason ma anche le due centrali Rossella Olivotto e soprattutto Dalila Modestino si fanno rispettare sia a muro che in attacco. Secondo set sempre in equilibrio; le due squadre stanno sfoderando una prestazione di altissimo livello tecnico ed agonistico. Parte centrale del secondo set Macerata grazie ad una difesa più efficace e una buona prova delle sue schiacciatrici, riesce a portarsi sul 16 a 11 costringendo coach Bonafede a chiamare time out.

Purtroppo per Akademia l’amnesia continua anche dopo la ripresa del gioco; Bonafede incita le sue ragazze ad una maggiore concentrazione in difesa e più efficacia in attacco. Macerata però non intende mollare e continua a pressate. L’entrata in campo dell’americana Adanna Rollins non ha portato i frutti desiderati, quattro errori consecutivi della schiacciatrice di Akademia portano a otto i punti di vantaggio di Macerata.

Bonafede non può far altro che rimandare in campo Aurora Rossetto la quale fino a quel momento, aveva disputato un’ottima gara. Il set sembra ormai irrimediabilmente compromesso anche perché Macerata difende con ordine. Il libero Bresciani recupera palloni su palloni che la palleggiatrice Bonelli serve alla perfezione alle sue bocche da fuoco Battista, Mazzon, Fiesoli, Caruso e Decortes. Macerata si porta a casa il secondo set con il punteggio di 25 a 17.

Terzo set che Akademia inizia con un piglio diverso rispetto al secondo anche se continuano a diventare un po’ troppi gli errori tecnici al servizio. Akademia riesce a registrare bene il muro, difende con ordine e soprattutto in attacco piazza palloni a terra con continuità. Cinque i punti di vantaggio su Macerata che non molla un solo centimetro. Due servizi positivi della palleggiatrice Braida che nel frattempo ha sostituito la Bonelli rimettono in partita Macerata. Akademia Sant’Anna riprende il suo gioco spumeggiante e porta a 10 i punti di vantaggio su Macerata.

Coach Valerio Lionetti chiama time out sul punteggio di 21 a 11 per Akademia. Si ritorna in campo e la Diop piazza una schiacciata incredibile da posto due portando la sua squadra sul 22 a 12 che diventa 23 grazie alla schiacciata perfetta da posto quattro di Aurora Rossetto. Ancora l’ex Valeria Battista reagisce alle bordate di Akademia con un’ottima schiacciata che supera il muro composto da Diop e Modestino; la schiacciata successiva viene murata ma la palla le rimbalza in testa andando a cadere nel campo di Akademia. Ma la vittoria del set viene solo rimandato perché Dalila Modestino realizza il venticinquesimo punto con una bellissima palla veloce. Anche il terzo set a vantaggio di Akademia Sant’Anna che lo chiude sul punteggio di 25 a 15.

Il quarto set inizia con Macerata che gioca in maniera più concentrata riuscendo con la Battista a portarsi avanti di tre punti. Coach Bonafede per evitare inutili problemi, sul 4 a 1 per Macerata chiama time out. Ci pensa Giulia Carraro e recuperare palla e punto grazie ad un secondo tocco delizioso che disorienta la difesa di Macerata; sempre la Carraro va al servizio, errore di posizione di Macerata ed il punteggio si riporta in parità. Continua la sua serie al servizio Giulia Carraro e le sue compagne riescono a finalizzare palloni su palloni portando in vantaggio Akademia. Bintu Diop detta legge anche da posto quattro, costringendo agli straordinari le atlete di Macerata.

Ancora equilibrio in campo grazie al gioco scintillante espresso dalle due squadre. Parte centrale del quarto set con Aurora Rossetto al servizio e Dalida Modestino a murare e ribattere con una serie di schiacciate vincenti.

Coach Lionetti spende il suo time out sul punteggio di 12 a 9 per Akademia. Riprende il gioco e sempre la Rossetto al servizio piazza un aces che segna definitivamente la resistenza psicologica e fisica di Macerata. Ancora una flebile speranza tiene in vita Macerata che cerca di ottenere qualche punto in più a servizio soprattutto con la Battista.

Dall’altro lato del campo c’è il migliore libero dello scorso anno di tutta la A2 Giorgia Caforio la quale, ha disputato una delle sue migliori partite alzando molto in alto l’asticella: ricezioni perfette 71%, positive 94%: un robot fatto persona.

Ormai per Macerata è suonato il “de profundis” e con Modestino prima e Rossetto dopo, Akademia chiude il set sul punteggio di 25 a 14. Partita finita vinta per 3 set a 1 ma soprattutto una squadra in piena salute che consolida la sua posizione in classifica e, senza nascondersi, fa vedere di essere una concreta pretendente per il passaggio nella massima serie.

Quattro giocatrici di Akademia Sant’anna sono andate in doppia cifra: Rossella Olivotto ha realizzato 12 punti, Dalida Modestino 19, Aurora Rossetto 13 e Bintu Diop 18.

Molto soddisfatto il presidente Fabrizio Costantino che dopo aver scontato la squalifica, torna a parlare solo per informare che la società continua a lavorare affinché il progetto Akademia possa concretizzarsi al più presto, grazie anche agli sponsor e a tutto lo staff. Una programmazione sinonimo di ottima e solida organizzazione societaria.

Il PalaRescifina oggi presentava un colpo d’occhio fantastico, le cinque vittorie consecutive siamo convinti porteranno altri messinesi e son solo, a riempire gli spalti del palazzetto di San Filippo perché la squadra ha bisogno di sentire il calore e il sostegno di tutti.

L’incontro è stato arbitrato da Christian Palumbo e Danilo De Sensi.