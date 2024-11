Il primato dell’Emodinamica dell’Ospedale di Patti: intervista al Direttore Salvatore Garibaldi – VIDEO

E’ stata presentata presso la sede del Cnel a Roma la nuova edizione del programma nazionale esiti 2024 dell’Agenas – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, alla presenza del ministro della salute Orazio Schillaci. Da questo programma si evince che l’ospedale “Barone Romeo” di Patti è il primo a livello nazionale nella migliore “risposta” al trattamento dell’infarto del miocardio. Un vero e proprio primato per l’unità operativa semplice dipartimentale di emodinamica diretta dal dottore Salvatore Garibaldi. Nello specifico l’ospedale di Patti ha garantito la procedura salvavita entro 90 minuti a oltre l’85% dei pazienti che presentavano sospetto di infarto del miocardio acuto. In graduatoria sotto all’ospedale “Barone Romeo” – che ha già raggiunto straordinari risultati anche lo scorso anno e negli anni precedenti, ci sono l’ospedale di Treviso e l’ospedale del Cuore “Gaetano Pasquinucci” di Massa.