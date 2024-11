Commemorazione dei defunti. Cimitero trascurato a Caronia, la segnalazione al nostro giornale

“Il cimitero di Caronia è ostaggio del degrado”. Così si è espresso un nostro lettore da cui abbiamo ricevuto e raccolto la segnalazione circa la trascuratezza in cui versarebbe il cimitero di Caronia.

L’utente in questione ha inoltrato delle foto, dove si vedono rifiuti di ogni genere anche depositati all’interno di loculi vuoti, un mucchietto di fiori ormai secchi, abbandonato a terra in uno dei vialetti interni, angoli trascurati e qualche colombario meno recente infestato dalle erbacce.

In occasione della commemorazione dei morti, i parenti dei defunti avrebbero dovuto, dunque, constatare come il cimitero versi in condizioni di incuria e abbandono.

Un fatto alquanto strano, vista la massima attenzione solitamente posta dalle amministrazioni comunali a tenere in ordine i cimiteri, in modo particolare proprio in questi giorni a cavallo tra fine ottobre e i primi di novembre, quando è maggiore l’affluenza di coloro che vanno a rendere omaggio ai propri cari defunti.

“Forse l’amministrazione è stata affaccendata a organizzare “Porcelli e porcini” ed ha trascurato un intervento necessario come la pulizia del Cimitero, soprattutto in occasione della commemorazione dei morti?” si chiede il nostro lettore amareggiato.

A quanto pare le segnalazioni di cittadini che lamentano inefficienze dei servizi di pulizia ed una situazione di degrado del cimitero sarebbero più di una. Sarebbe dunque necessario un rapido intervento per ripristinare rapidamente il decoro del camposanto di Caronia.