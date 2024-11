Caronia, immediata la replica dell’amministrazione comunale sul decoro del cimitero. “Degrado solo per loculi privati. Inviate diffide”

Immediata la replica del primo cittadino caronese Giuseppe Cuffari in merito alla segnalazione giunta alla nostra redazione sul cimitero.

“L’Amministrazione Comunale intende precisare che nei due cimiteri comunali vengono effettuati lavori di pulizia mensili e di pulizia straordinaria per la festività dei defunti.” Dichiara Cuffari, allegando diverse foto scattate all’interno del camposanto, anche con il personale in azione.

“Inoltre quest’anno sono stati completamente rifatti i servizi igienici, ormai vetusti da diversi decenni.”

Anche l’assessore Terribile intende precisare che la pulizia riguarda le strade, le scalinate e tutti i luoghi dei cimiteri.

“Dalle foto si evince chiaramente che il degrado riguarda alcuni loculi privati, per i quali sono già stati avviati dall’amministrazione i procedimenti amministrativi per la diffida ad adempiere.”

“Inoltre sino a giovedì mattina, a pulizie ultimate, i viali erano perfettamente in ordine. Purtroppo molte volte manca il senso civico da parte degli utenti. A causa della conformazione del cimitero abbiamo posizionato i contenitori dei rifiuti agli ingressi del cimitero, chiedendo agli utenti di conferire i rifiuti nei predetti contenitori.Purtroppo non tutti intendono collaborare, creando disservizi alla collettività.” continuano gli amministratori.

“Continueremo ad impegnarci per garantire la massima pulizia ad un luogo sacro come il cimitero. Gli uffici verificheranno l’adempimento da parte dei privati alle diffide e in mancanza si procederà all’acquisizione al demanio comunale.”