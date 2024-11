Tirapugni artigianale nascosto in auto e guida in stato di ebbrezza. Multe e denunce a Biancavilla

Un tirapugni artigianale, costruito con un tubo idraulico in ferro zincato, al quale erano stati saldati alcuni micidiali tondini di ferro, un’arma improvvisata ma potenzialmente letale. È quanto hanno trovato nell’auto di un 28enne i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania e della Stazione di Biancavilla, durante i servizi di controllo straordinario del territorio, svolti supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del 12° Reggimento “Sicilia”, con numerosi posti di controllo, sia fissi che dinamici, lungo le principali arterie stradali della cittadina, con l’impiego dell’etilometro. Un 21enne è stato, invece, trovato con coltello a scatto.

Denunciato un 29enne che, fermato e sottoposto all’alcol test, presentava un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito. Nonostante ciò, si trovava alla guida di una moto Honda X-ADV.

Quattro i giovani, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, sorpresi con piccole quantità di marijuana e cocaina nelle tasche e segnalati alla Prefettura di Catania quali assuntori di stupefacenti.

Le pattuglie in campo hanno controllato complessivamente 61 persone e 28 veicoli, comminando sanzioni per violazioni al codice della strada per circa di 14.000 €, sottoponendo a fermo amministrativo 4 veicoli per mancanza della prevista copertura assicurativa, guida con il telefono cellulare, guida senza patente.