Pace del Mela: Il tennis coinvolge tutti con il torneo “N3T 1000”. Da lunedì 4 novembre inizia la seconda fase

Si è conclusa, al circolo New3Trees di Pace del Mela, la prima fase del torneo N3T 1000 che ha visto la partecipazione di 26 tennisti, di ogni età, sfidarsi nei sei gironi previsti dal regolamento, di cui i primi due parteciperanno alla seconda fase nel “Super girone 1000” gli altri si sfideranno ad eliminazione diretta nel “3NT 250”.

Ma andiamo per ordine e analizziamo i 6 gironi iniziati il 7 ottobre e finiti il 29 ottobre 2024 al termine di 36 partite belle e combattute, tra sudore e amicizia.

Nel “Girone A” a punteggio pieno ha chiuso al 1° posto Francesco Anania di San Filippo del Mela e al 2° posto l’infaticabile Antonio Amato di origini napoletane che vive a Valdina; da segnalare la bellissima sfida tra loro finita al tie-break, dopo due ore di gioco, 6-4 3-6 7-6 per il filippese.

In questo girone si qualificano per il “N3T 250” Stefano Raffa di Messina, tornato sui campi da tennis dopo un paio di anni e Alan De Marco di Messina alle prese con un fastidioso dolore al gomito. Infine da segnalare che si è ritirato per infortunio Giacomo Sturniolo di Messina.

Nel “Girone B” il filippese Enzo Maffei non delude le aspettative e chiude al 1° posto, davanti al mancino milazzese Fabrizio Billa che ha dimostrato di essere un osso duro e dirà la sua nella 2^ fase.

Va al torneo “N3T 250” Massimo Scipilliti che nonostante lo 0 in classifica ha lottato alla pari con tutti gli avversari. In questo girone si è ritirato per infortunio Melino Stramandino.

Nel “Girone C” Giuseppe Barbaro, di San Filippo del Mela, è il capoclassifica, ma se con Salvatore Sottile, 2° del girone, e Carmelo Serraino, che ha chiuso al 4° posto, ha vinto agevolmente, ha dovuto faticare contro Peppe Mendolia di Pace del Mela; una partita lunghissima, dopo il 6-2 del tennista locale c’è stata la reazione del numero 1 della classifica “3NT 2024” che ha chiuso con un 6-4 7-3 dimostrato ancora una volta di essere il tennista da battere.

Serraino e Mendolia parteciperanno al torneo “N3T 250”.

Nel “Girone D” il sorprendente Davide Gitto di Santa Lucia del Mela chiude al 1° posto, dopo aver lottato nei match vittoriosi contro Sanny Alesci e Benny Costa e perso contro Ciccio Patti che chiude al 4° posto dopo un’infinita lotta contro Benny Costa che si è assicurato il 3° posto del girone.

Nel “Girone E” un grande Carmelo Abate chiude imbattuto al 1° posto davanti a Davide D’Amico, che chiude con 4° punti affiancato da Antonio Sfameni, ma grazie allo scontro diretto, vinto al tie-break 6-3 5-7 7-5, chiude al 2° posto.

Antonio Sfameni da terzo in classifica, Peppe Bongiovanni al 4° posto e Salvatore Barbara al 5° posto parteciperanno al torneo “N3T 250”.

Nel “Girone F” l’esperto Tonino Tambato, che sta attraversando un grande stato di forma fisico e mentale, chiude imbattuto davanti al figlio Giovanni. Terzo posto per Antonio Torre e quarto Alessandro Trio.

Da lunedì 4 novembre inizierà la seconda fase con i due nuovi gironi del “Super 1000 N3T” formati da: il “Girone 1” da Francesco Anania, Giuseppe Barbaro, Carmelo Abate, Fabrizio Billa, Sanny Alesci e Giovanni Tambato; il “Girone 2” con Enzo Maffei, Davide Gitto, Tonino Tambato, Antonio Amato, Carmelo Sottile e Davide D’Amico.

Nello stesso tempo inizieranno gli ottavi di finale del “N3T 250” con finale, sul centrale del New3Trees di Pace del Mela, il 16 novembre 2024.

Chiudiamo con la classifica “N3T 2024” del momento ricordando che i primi otto al termine di questi torneo parteciperanno all’“OPEN N3T” per diventare il campione annuale del circolo New3Trees.

Al 1° posto Giuseppe Barbaro con 1149 punti, 2° posto Francesco Anania con 1069 punti, 3° posto Tonino Tambato con 1006 punti, 4° posto Enzo Maffei con 985 punti, 5° Ciccio Patti con 819 punti, 6° posto Giacomo Sturniolo con 598 punti, 7° posto Davide D’Amico con 546 punti e 8° posto Massimo Scipilliti con 459 punti.