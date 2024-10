Milazzo: Concerto della Banda Musicale Giovanni Paolo II con la partecipazione del trombettista Andrea Giuffredi – Video

C’è tanta attesa per il concerto, del 9 novembre al Teatro Trifiletti di Milazzo, della Banda Musicale Giovanni Paolo II di Olivarella, associata con l’Ambima Sicilia, e diretta dal Maestro Giuseppe De Luca.

Concerto inserito nei festeggiamenti per i primi 15 anni di attività scandita da tanta buona musica, da grande passione e professionalità dei musicisti e da tutti i componenti del direttivo presieduto da Domenico Mendolia e da una splendida collaborazione con Padre Stefano Messina sempre pronto a mettere a disposizione i locali dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella.

Un 2024 da incorniciare con l’aumento degli iscritti alla scuola di musica con i maestri Giuseppe De Luca, Maria Catena Giunta, Gemma Pellegrino, Stefano Cafarelli, Tony D’Amico, Giacomo Popolo e Samuele Sidoti, le tante ospitate in vari comuni, si ricorda anche l’evento orlandino “Festival delle Bande” organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Città di Capo d’Orlando”, in occasione del 30° anniversario dell’associazione stessa, dal concerto di luglio, con la partecipazione del Maestro Lorenzo Della Fonte, che ha incantato il pubblico di San Filippo del Mela.

E per chiudere in grande stile, il 9 novembre alle ore 19:30 con ingresso gratuito, sul prestigioso palco del Teatro Trifiletti di Milazzo, il Maestro Giuseppe Giuseppe De Luca dirigerà anche il grande trombettista Andrea Giuffredi, tromba solista di spessore internazionale che vanta un prestigioso curriculum e un diploma in tromba al Conservatorio Nicolini di Piacenza, un musicista che ha suonato in tutto il mondo ed è stata prima tromba nel tour diretto da Ennio Morricone con l’orchestra Filarmonica della Scala inoltre ha collaborato con Nek, i Litfiba e Cesare Cremonini e sono tante le sue apparizziani in TV su canali RAI e MEDIASET.

Non ci resta che memorizzare luogo, data e orario per questo grande appuntamento musicale organizzato dalla Banda Giovanni Paolo II di Olivarella il 9 novembre al Teatro Trafiletti di Milazzo.