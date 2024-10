Messina e provincia: operazione “Squadra Mobile” per il contrasto della criminalità giovanile

Contrasto al fenomeno della criminalità giovanile, intensificando i controlli di polizia nei luoghi di aggregazione di giovani.

Questa operazione, chiamata “Squadra Mobile”, ha visto impegnati a Messina nello scorso fine settimana la squadra mobile di Messina , equipaggi delle Volanti, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto e del Reparto Prevenzione Crimine – Sicilia Orientale.

I controlli sono stati effettuati in diverse zone del centro cittadino, tra cui Piazza Cairoli, Villa Dante, Piazza del Popolo e Piazza Unione Europea; a Barcellona Pozzo di Gotto in Piazza Trento, dove un giovane è stato deferito per detenzione di circa 20 grammi di hashish.

All’esito di questi servizi, in provincia sono state controllate complessivamente 137 persone e 58 veicoli ed è stata altresì contestata una sanzione amministrativa per detenzione di stupefacente per uso personale.