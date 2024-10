Gliaca di Piraino, tragico malore per una turista napoletana. Innamorata della Sicilia, voleva trasferirsi

Una passeggiata lungo la via del Sole a Gliaca di Piraino si è trasformata in tragedia per una giovane donna napoletana, in vacanza sulla Costa Saracena. Durante la mattinata di ieri, la donna, che stava trascorrendo un periodo di vacanza presso un’amica residente nella zona, si è improvvisamente accasciata al suolo.

Alcuni automobilisti di passaggio e un medico, il cui studio si trova nelle vicinanze di piazza Raffo Cusmano, sono intervenuti immediatamente per prestarle soccorso. Inizialmente, si pensava che la donna avesse semplicemente inciampato, ma l’intervento tempestivo della dottoressa, viste anche alcune rilevanze cliniche che la donna manifestava, ha fatto emergere la possibilità di un malore più serio. Nonostante i primi segnali di ripresa, anche in considerazione dell’ematoma vistoso che presentava alla testa a causa della caduta, la scelta del ricovero in ospedale è stata quella più logica. Intervenuto tempestivamente un mezzo di soccorso, la malcapitata è stata ricoverata all’ospedale di Patti dove, nonostante i tentativi dei sanitari di stabilizzarla, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e quindi trasportata d’urgenza al Policlinico nella disperata speranza di salvarle la vita.

Purtroppo, nella tarda serata, ogni tentativo si è rivelato vano, e la donna si è spenta.

La vittima era rimasta affascinata dalla bellezza del territorio e dall’accoglienza calorosa della gente del posto. Aveva confidato il desiderio di trasferirsi stabilmente in zona, e stava già valutando opportunità di lavoro. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato molti sconvolti, gettando un’ombra di tristezza su una comunità che si apprestava ad accoglierla a braccia aperte.