Catania: Inizia il tour del Profeta Dott. David Owour – Video

E’ iniziato ieri da Catania il tour del Profeta Dott. David Owour, uno scienziato nel campo della genetica, che si è trasformato in un servitore di Dio che predica un messaggio di Pace, Spiritualità, Amore e soprattutto di Ravvedimento.

Dopo Catania sarà ospitato a Palermo presso l’Assemblea Regionale, all’Ospedale di Milazzo per vedere come funzionano i nostri presidi ospedalieri della sanità pubblica e tentare di esportare parte dell’organizzazione del nostro sistema sanitario in Africa; e alla Croce Rossa di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ieri in forma privata si è incontrato con Padre Orazio Barbarino della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Linguaglossa per un confronto sulla crisi mondiale che l’umanità sta vivendo.