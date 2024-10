Messina: fino al 27 aprile 2025 al Teatro Vittorio Emanuele la mostra itinerante “I Love Lego”

Più di un milione di persone nel mondo, hanno avuto modo di vistare la mostra “I Love Lego”, pensata non solo per i bambini ma anche per gli adulti.

Un gioco che ha messo e mette alla prova l’inventiva di tante famiglie, affascinate da quei piccoli mattoncini che, opportunamente e creativamente collocati, possono dare vita a vere opere d’arte.

Fino al 27 aprile 2025 è visitabile presso il Teatro Vittorio Emanuele. L’iniziativa voluta e sostenuta finanziariamente dall’amministrazione comunale è stata pensata e realizzata da Marcello Malfitano che ha dedicato parte della sua vita alle sue fantasie ed ideazioni creative; grazie proprio ai “magici” mattoncini, ha deciso di diventare architetto in modo da progettare, tra l’altro, opere e costruzioni che potessero destare l’attenzione e l’interesse e la curiosità di tante persone.

Presentata nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore Massimo Finocchiaro, del commissario del Teatro Orazio Miloro, dell’ideatore della mostra Marcello Malfitano; mostra promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia.

Il sindaco ha voluto mettere in evidenza “che “giocare” con i mattoncini di Lego si alimenta una conoscenza più creativa di opere e periodi storici”. Ancora, Basile ha affermato che “proprio questa attività ludica, favorisce l’unione della famiglia che avrà la possibilità di uscire dal “mutismo” figlio della televisione, di smartphone, tablet ed altri dispositivi elettronici, per riscoprire la bellezza dei rapporti umani elementi base che formano la comunità”. Infine, il sindaco Basile ha comunicato che “per i sei mesi della permanenza della mostra a Messina, cittadini e turisti avranno la possibilità e l’opportunità di rimanere avvolti dal misterioso fascino delle opere realizzate grazie ai mattoncini, oltre che veicolare l’immagine e la capacità turistico, culturale e ricettiva di una città sempre più attrattiva, vera anima del mediterraneo e dell’Italia intera”.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha voluto evidenziare il fatto che “anche grazie a questa mostra voluta e sostenuta economicamente dall’amministrazione comunale, il brand Messina verrà veicolato attraverso un gioco creativo ed affascinante”. Finocchiaro è sicuro che “ci sarà una presenza variegata di visitatori, soprattutto di famiglie; le emozioni ricevute, faranno da cassa di risonanza per attrarre sempre più turisti, convinti che soggiornare a Messina significa rimanere avvolti dalle sue bellezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche e perché no, anche dai grandi spettacoli musicali e sportivi che con costanza si organizzano nella città dello Stretto”.

Orazio Miloro commissario del Teatro Vittorio Emanuele “ha manifestato la sua soddisfazione per aver messo a disposizione il teatro, location che trasuda arte e cultura e accresce la visibilità di una mostra che, per certi versi, può essere definita “una vera opera d’arte”. I Love Lego, ha proseguito Miloro, “potrà essere visibili anche dal pubblico che partecipa alla stagione teatrale in piena attività; un’opportunità in più per attrare turisti, visitatori occasionali e anche tante famiglie che potranno partecipare ai laboratori previsti nel corso della mostra e soprattutto a partecipare alla “caccia al personaggio”, una vera e propria sfida per individuare personaggi famosi “nascosti” all’interno delle varie installazioni”.

Marcello Amalfitano ideatore insieme ad altri suoi colleghi della mostra “I Love Lego”, “si è dichiarato felice perché in una location come quella del Teatro Vittorio Emanuele, i visitatori potranno capire cosa si può realizzare grazie ai mattoncini lego. Non un negozio dove vendere scatole di costruzioni ma, un luogo dove la fantasia avrà il sopravvento”. La mostra presenta 6 diorami: LIBERAZIONE, GRANDE DIORAMA CITY, IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE, GRANDE DIORAMA PIRATI, DIORAMA ARTICO, DIORAMA CLASSIC SPACE.

La mostra è stata sponsorizzata da Lego e vede la partecipazione dei più grandi collezionisti al mondo.

Giorni ed orari per visitare “I Love Lego”:

dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 20,00;

domenica dalle ore 10 alle ore 16,45 (ultimo ingresso ore 16,00).

Durante il periodo natalizio:

dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 20,00;

domenica 29 dicembre, domenica 5 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 17,00;

martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 17,00;

venerdì 25 dicembre Natale, la mostra rimarrà chiusa.

Costo dei biglietti:

intero € 10,00; ridotto € 8,00 (bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni e studenti universitari con tesserino); gratuito per i bambini da 0 a 5 anni.

I biglietti sono acquistabili collegandosi al link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-love-lego/252187