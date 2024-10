Caronia, numeri da record per l’edizione 2024 di “Porcelli e Porcini”

Caronia protagonista nello scorso weekend con l’edizione 2024 della manifestazione autunnale “Porcelli e Porcini”, che ha fatto registrare un successo senza precedenti.

Tutte e tre le giornate hanno contato numeri da capogiro, culminati con l’esibizione dell’artista “Petit” sabato sera, portando a Caronia oltre 5000 persone, secondo le stime degli organizzatori. Le tre serate della manifestazione dedicata alle due eccellenze gastronomiche del territorio, i funghi porcini e le delicate carni del suino nero, sono state animate grazie alle esibizioni di vari artisti come i Quintaessenza, i giovani caronesi Carmelo Nascone (in arte King) e Antonino Criscì, nonché l’esibizione di Toti e Totino e di vari Dj come Santino Di Salvo, Nino Napoli, Michele Natoli e Simone Mileti. Molto suggestive anche gli spettacoli del Gruppo Folk Amastra, della banda di Caronia “Nino Merlino”, delle majorette “Le Kalactine” e delle Buton Girl di Caronia.

Molto partecipate anche le visite guidate verso il castello di Caronia, sotto la guida della dottoressa Laura Mascali. Tutti gli stand hanno somministrato ai visitatori le prelibatezze locali quali carne di suino nero dei Nebrodi, risotto e primi a base di porcini e dolci tipici locali. Molto interessante il convegno svoltosi nella sala consiliare alla presenza di numerosi Sindaci del comprensorio e dell’onorevole Pino Galluzzo. Soddisfatto l’esecutivo guidato da Giuseppe Cuffari, che già sin dalla chiusura dell’edizione dello scorso anno si è messa a lavoro per realizzare una manifestazione fortemente attrattiva per il pubblico del comprensorio e che punta crescere ancora per i prossimi anni.