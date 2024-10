Morti sospette al Papardo, l’On. De Luca: “L’Assessore Volo sta disponendo un’ispezione”

“L’Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, mi ha appena comunicato che, dopo la mia richiesta urgente, sta disponendo un’ispezione all’Ospedale Papardo di Messina, al fine il rispetto delle procedure e le condizioni imposte dalle normative nel reparto ove si è verificata la morte di sei pazienti che avevano subito delle operazioni chirurgiche al cuore.

Un’esigenza di chiarezza e un atto doveroso per capire se sono stati rispettati tutti i protocolli previsti, sia in sala operatoria che nel reparto di degenza, a garanzia non solo dell’utenza, ma anche di tutti gli operatori sanitari dell’ospedale messinese che devono lavorare in condizioni di sicurezza.

Sarà anche necessario procedere ad un’audizione urgente in Commissione Sanità, che ho già sollecitato, per comprendere cosa è accaduto, sentendo i vertici dell’azienda sanitaria Papardo. In particolare, ho richiesto di convocare il Direttore Generale dell’azienda ospedaliera Papardo, Catena Di Blasi, il Direttore Sanitario, Paolo Cardia e l’Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo”, dichiara l’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle e membro della Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari.