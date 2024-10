Barcellona Pozzo di Gotto – Intitolata la sala a Felice Giunta

Con una cerimonia particolarmente sentita e molto partecipata, organizzata dall’amministrazione Calabrò, è stata intitolata la sala convegni dell’ex Pescheria di via Longo a Barcellona Pozzo di Gotto alla memoria di Felice Alessandro Giunta, il quindicenne ucciso da un coetaneo il 15 ottobre del 2005. Alla presenza dei familiari di Felice, di tantissimi studenti, delle autorità e anche di numerosi barcellonesi che hanno voluto far sentire la loro vicinanza, l’intitolazione è stata seguita dall’inaugurazione di un murale realizzato dall’artista Andrea Sposari.

Nei loro interventi il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Toponomastica Viviana Dottore si sono rivolti in particolare ai giovani presenti ricordando quel tragico pomeriggio del 15 ottobre del 2005: “Barcellona è rimasta sgomenta e ammutolita da quanto accaduto e da quel momento Felice Alessandro Giunta è diventato il figlio, il fratello, il nipote di ogni famiglia. E oggi Barcellona si ferma ancora una volta non solo per ricordare Felice, ma per condannare ogni atto di violenza”.

Calabrò e Dottore hanno ripercorso le tappe che hanno portato alla cerimonia di questa mattina ricordando come nel 2022 il Consiglio comunale, su proposta del gruppo Città Aperta abbia votato all’unanimità la mozione per intitolare una via o una strada a Felice Giunta.

“Come amministrazione abbiamo volutamente scelto di dedicare alla sua memoria la sala dell’ex Pescheria perché la via Longo è diventata un punto d’incontro per tante persone, famiglie, giovani e meno giovani. Grazie ad un finanziamento regionale finalizzato alla diffusione della legalità e dell’educazione civica la abbiamo voluto intitolare la sala a Felice e realizzare il murale come invito a condannare la violenza. Non basta proclamarci cittadini coscienziosi, occorre mettere in pratica atti di gentilezza, rispetto e amore”.

Il sindaco e l’assessore hanno infine sottolineato come la sala Felice Alessandro Giunta, tra l’altro di recente oggetto di interventi di manutenzione, diventerà luogo di aggregazione e dove svolgere attività creative e culturali. L’idea è infatti quella di dare alla città un’ulteriore biblioteca comunale con la possibilità di realizzare spazi espositivi e museali.