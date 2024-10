Patti: giovedì 31 ottobre, nel salone parrocchiale della Concattedrale, c’è la festa interparrocchiale di Tutti i Santi

Giovedì, alle 16,30, nel salone della Concattedrale “Santi Martiri del XX secolo”, si terrà la festa interparrocchiale di Tutti i Santi, che coinvolgerà bambini e ragazzi dei gruppi del catechismo delle parrocchie pattesi.

La festa, che prevede giochi e divertimento, sarà realizzata in collaborazione con l’oratorio “Don Bosco” e con l’Istituto “Caleca – Figlie di Maria Ausiliatrice”. L’appuntamento è stato preparato dai catechisti delle comunità parrocchiali cittadine che, come già accaduto in altre circostanze, hanno vissuto momenti di comunione e di condivisione.

L’intento dell’iniziativa non è una mera contrapposizione ad Halloween, quanto inculcare nei ragazzi la convinzione che quella della santità è una vocazione comune, una meta che si raggiunge nella quotidianità, compiendo – come sottolinea Papa Francesco – con amore straordinario le cose ordinarie”.