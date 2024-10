Messina: la città dello Stretto presente alla più importante fiera della Cina, quella di Shanghai

Continua il processo di cambiamento avviato dalla Giunta Basile tendente a far conoscere il brand Messina sia in Italia che all’estero.

Grazie a Guido D’Amico messinese doc, presidente di Confimpresa Italia, la città dello Stretto sarà presente a Shanghai dal 5 al 10 novembre prossimi, in occasione del China International Import Expo, la più importante fiera dedicata all’import in Cina. Verrà trasmesso un video della durata di cinque minuti che mette in evidenza l’immagine della città oggi e di come diventerà una volta attuata la progettazione relativa al Waterfront.

Iniziativa presentata a Palazzo Zanca, presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro, il direttore generale Salvo Puccio e il presidente di Confimpresa Italia Guido D’Amico.

Il sindaco Basile nel ringraziare “il presidente D’Amico per aver deciso di ospitare nello stand di Confimpresa Italia anche la città di Messina, evidenzia che l’amore per la sua città natia è rimasto intatto”. Questa opportunità potrà sicuramente, ha proseguito Basile, “attrarre l’interesse “turistico” di imprenditori stranieri, attratti soprattutto dalle bellezze dell’affaccio al mare e, proprio dal mare si concretizzerà lo sviluppo della città”. Messina, ha concluso Basile, “deve avere il coraggio di fare impresa, di investire in un territorio che porterà sviluppo economico grazie anche alla costante presenza di turisti, molti dei quali stranieri”.

Guido D’amico ha voluto sottolineare che “il progetto Waterfront cambierà le sorti di Messina e la posizionerà nel ruolo che le compete a livello nazionale con una proiezione internazionale”. La città dello Stretto, ha proseguito il presidente D’Amico, “ha bellezze naturalistiche e potenzialità turistiche-ricettive spesso non opportunamente valutate proprio dai cittadini”. Questo scenario, ha detto D’Amico, “attraverso il waterfront renderà la città sempre più appetibile”. Proprio a Shanghai, nello stand di Confimprese Italia, Messina si mostrerà al mondo per mettere in luce le sue certezze attuali e lo sviluppo nel medio termine.

Il progetto Messina, ha affermato il presidente D’Amico, “ha trovato riscontro molto positivo da parte della Camera di commercio cinese”. D’Amico ha informato che “il 7 o l’8 novembre Confimpresa Italia all’interno dello stand della bank of China metterà a disposizione lo slot di un’ora per parlare di due progetti, uno dei quali riguarda proprio Messina e il suo waterfront”. Concludendo, il presidente D’Amico “si augura che da Shanghai, Messina possa raccogliere qualcosa di importante”.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha evidenziato “come l’amministrazione comunale abbia un progetto ambizioso che vuole continuare a portare avanti e, ogni opportunità dev’essere utilizzata”. Finocchiaro con decisione, “ha ribadito il fatto che bisogna “sdoganare” un certo “provincialismo” che non fa bene a nessuno, puntando su prospettive molto più importanti”. Messina, ha proseguito l’assessore, “ormai è considerata una città accogliente e sicura, ne sono una testimonianza tangibile, i numerosi turisti affascinati dalle sue bellezze”.

Il direttore generale Salvo Puccio ha rimarcato il fatto che “Messina ha avviato un processo di sviluppo incentrato anche sulle sue bellezze naturali ed artistiche”. Puccio ha concluso dichiarando che “un’occasione come quella offerta da Confimpresa Italia di presentare Messina a Shanghai, dev’essere accolta con grande entusiasmo proprio per far conoscere la città al mondo”.

La fiera di Shanghai ospita migliaia di espositori provenienti da più di 150 Paesi attratti, sia dal mercato cinese che, dalle opportunità che esso offre per costruire nuovi rapporti d’impresa.