L’Orlandina Basket domina Crema e torna alla vittoria. 81-52 il punteggio finale

Una gara senza storia. L’Orlandina Basket vince e convince davanti al proprio pubblico, battendo Crema 81-52. Una partita senza storia: i biancoazzurri sono partiti fortissimo, addirittura con un parziale di 20-0, decidendo la partita sul nascere. Coach Bolignano ne ha approfittato per far riposare i titolari e dare qualche minuto in più ai giocatori di rotazione.

I paladini hanno sempre tenuto alta la tensione, hanno giocato sino alla fine e le statistiche confermano il senso unico della gara: 10 giocatori a referto, 12 triple segnate, gara vinta a rimbalzo e stravinta nella valutazione.

Si rilancia verso l’alto la Infodrive, con 5 vittorie e due sconfitte nelle prime 7 partite e un meritato secondo posto. Adesso ci saranno altre due trasferte: sono 6 nelle prime 9 partite.