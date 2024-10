Lavori autostradali sulla A20: la riapertura della tratta Patti-Brolo sarà l’1 novembre

Saranno rispettati i tempi per riaprire al traffico la galleria Calavà della A/20 e dunque normalizzare il traffico autostradale sulla tratta Patti-Brolo.

Come era stato già evidenziato nella seduta del consiglio comunale di Patti del 14 ottobre scorso, durante la quale sono intervenuti il presidente ed il direttore generale del Cas, Filippo Nasca e Franco Fazio, conclusi ormai i lavori, la riapertura coinciderà con la festività di “Tutti i Santi” e dunque per l’1 novembre. A breve seguirà un comunicato ufficiale del Cas.

Per quel che riguarda invece l’esecuzione delle prove propedeutiche al collaudo degli impianti installati sempre sulla A/20, ma all’interno della galleria Tindari, dalle ore 7.00 di oggi 28 ottobre e fino alle ore 20.00 del 31 dicembre 2024, è stata disposta la parzializzazione della carreggiata, con chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, della A/20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra il km 60+000 e il km 64+000 in entrambe le direzioni di marcia, sia in orario diurno e sia notturno.

Sui medesimi tratti autostradali è istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso. Si raccomanda prudenza nell’utilizzo della tratta autostradale