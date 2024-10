Torna l’ora solare, ecco quando spostare le lancette indietro di un’ora

Torna l’ora solare, dopo sette mesi di ora legale. La notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle ore 3 del mattino si dovranno spostare un’ora indietro le lancette degli orologi. Con il ritorno all’ora solare la mattina ci sarà un’ora in più di luce, ma le giornate diventeranno più brevi con il buio che arriverà un’ora prima.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo 2024, ovvero fino alla notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, quando si tornerà all’ora legale.

Nel frattempo il dibattito per mantenere l’ora legale tutto l’anno si sta intensificando in tutta Europa. E anche in Italia ci sono sostenitori della proposta di abolizione del doppio cambio di ora per eliminare l’ora solare. Sono in molti infatti coloro che sostengono i benefici dell’adozione dell’ora legale durante tutto l’anno.