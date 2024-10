Sinagra, incidente autonomo in vespa. Conducente traferito in elisoccorso

Incidente stradale oggi pomeriggio sullo scorrimento veloce per Sinagra, che ha visto coinvolto un uomo a bordo di una vespa.

Da quanto riferito, sembra che possa trattarsi di un sinistro autonomo. A quanto pare il ferito, un 45enne di Sinagra, dopo la caduta sarebbe tornato autonomamente a casa. Poi, però, avrebbe accusato un malore e per questo motivo è stato allertato il 118.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari. Le sue condizioni, che non sono gravi, hanno richiesto comunque il trasferimento in elisoccorso in ospedale specializzato.

Il velivolo è stato fatto atterrare nel campetto di via Leonardo Sciascia, nell’area dove si svolge il mercato settimanale, in quanto al momento al campo sportivo sono in corso lavori.