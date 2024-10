Bellissima giornata di Sport al Ciccino Micale di Capo d’Orlando. Ragazzi e ragazze delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo orlandino, guidato da Rita Troiani, si sono messi in gioco, tra calcio e atletica, davanti a una numerosa platea. Un modo diverso di vivere la scuola, per socializzare e sentirsi protagonisti non solo tra i banchi.