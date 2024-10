Messina: innovativi dispositivi di sicurezza per la sicurezza stradale

Interessante seminario tenutosi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina, in collaborazione con il Centro Studi e Formazione O.I.M. “Le Innovazioni nei Dispositivi di Ritenuta Stradale: Attività di Ricerca, Principi ed Esempi Progettuali e Applicativi alla luce delle Vigenti Normative”.

Gli incidenti stradali incidono in maniera esponenziale sulle principali cause di morte nel mondo; l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel rapporto sulla sicurezza stradale, ha messo in evidenza che sulle strade sono 1,19 milioni di morti all’anno, una vera e propria carneficina che può essere evitata investendo molto sulla prevenzione e sula sicurezza. Diventa indispensabile individuare le soluzioni più innovative che facciano elevare gli standard della sicurezza stradale passiva soprattutto, nelle aree urbane e extra urbane per la presenza di un numero elevato di ostacoli come alberi, pali, cartelli stradali senza tralasciare le autostrade.

Anas ha messo a punto delle nuove barriere che, oltre a garantire la massima sicurezza dei passeggeri di veicoli leggeri e il contenimento in carreggiata dei mezzi pesanti, contribuisce ad evitare danni gravi ai motociclisti. Ma lo sviluppo e la ricerca non possono fare a meno del contributo tecnologico; in questo ambito un’azienda campana, SMA Road Safety ha unito la solidità e l’affidabilità dei dispositivi di ritenuta con la tecnologia.

Ad apertura dei lavori, il sindaco Federico Basile che, “per il ruolo ricoperto, deve anche occuparsi della sicurezza dei cittadini residenti in tutto il territorio comunale, ha sottolineato come nel campo della sicurezza stradale, la formazione e la ricerca continua, rappresentano elementi fondamentali per predisporre applicativi che contribuiscono a mitigare gli effetti degli incidenti”.

Il presidente dell’ordine degli ingegneri di Messina Santi Trovato ha sottolineato “come la cooperazione tra i diversi enti, rappresenti obiettivo prioritario per pianificare interventi che facciano aumentare la sicurezza stradale, grazie anche a tutti i dispositivi tecnici e tecnologici frutto dello sviluppo e della ricerca”.

Interessante la relazione svolta da Nicola Dinnella, Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Catania Anas S.p.a., il quale “ha mostrato i risultati delle ricerche messe a punto da Anas e soprattutto dell’efficacia di una serie di barriere finalizzate ad innalzare notevolmente i livelli di sicurezza”.

A seguire l’intervento di Roberto Impero, Ceo di SMA Road Safety che ha comunicato come “i morti a causa di incidenti stradali, procurano effetti importanti sia sotto l’aspetto psicologico che sul costo sociale che incide per oltre 18 miliardi di euro”.

Per questo motivo e per salvaguardare la vita dei cittadini, diventa necessario adottare soluzioni innovative per ridurre gli incidenti, investendo risorse economiche e professionali che non rappresentano uno spreco ma un investimento.