Mazzarrà Sant’Andrea: 500 mila euro per realizzazione delle cucine e nuovi locali della mensa scolastica

Tra i 16 progetti finanziati in provincia di Messina con fondi del bando nazionale Pnrr per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche rientra anche quello del comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

L’ente guidato dal sindaco Carmelo Pietrafitta riceverà la somma di 500 mila euro per la realizzazione di nuovi locali per la mensa scolastica con annesse cucine che consentiranno ai piccoli studenti di consumare cibo genuino e cucinato sul posto in condizioni igieniche impeccabili. Un contributo importante a corollario di una progettazione che, fin da subito, è stata nelle intenzioni dell’amministrazione comunale.

Con il progetto per la mensa, giunge a conclusione un autentico percorso di costruzione dell’offerta scolastica nella culla dei vivai fatto di innovazione nel campo dell’edilizia scolastica e di strategia formativa.

Tutto tangibile attraverso la ristrutturazione dell’asilo nido, la demolizione e ricostruzione di due scuole (media e primaria), la connessione con il Parco Robinson degli stessi edifici per le attività ricreative, l’offerta formativa che si concretizzerà con la costituzione di una scuola paritaria secondaria di secondo grado a indirizzo agrario e corsi di specializzazione post diploma. E, appunto, nuovi locali mensa con cucine annesse.

“Per noi si completa un percorso che avevamo tracciato già dalla prima campagna elettorale, nel 2017 – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Abbiamo sempre creduto nell’istruzione come elemento fondante del nostro tessuto sociale e cittadino. Oggi ci fregiamo di un altro traguardo fondamentale, frutto del costante lavoro di monitoraggio della Giunta e degli uffici, abili nell’intercettare i finanziamenti Pnrr”.