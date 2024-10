Imprese siciliane, contributi a fondo perduto per l’abbattere gli interessi dei mutui. Scopri tutto su Finanza Agevolata

Un nuovo contributo a favore delle imprese contro il caro mutui. 45 milioni di euro a disposizione delle imprese, che dovranno presentare le domande a partire dal 12 novembre 2024.

Per ogni impresa che ne farà richiesta, sarà erogato il contributo in misura pari al 30% dell’ammontare degli interessi relativi alle rate scadute nel corso del 2023 e pagate alla data del 31 marzo 2024.

Ma il tasso di interesse nominale annuo applicato sull’ultima rata di finanziamento scaduta per cui verrà richiesto l’aiuto, non potrà essere inferiore all’1%. Le istanze che arriveranno all’Irfis saranno ordinate in base a un punteggio.

Le aziende dunque potranno accedere a contributi a fondo perduto fino a un massimo di 10.000€ per l’abbattimento degli interessi sui mutui, consentendo loro di affrontare con più serenità gli impegni finanziari.

Non si tratta di un cosiddetto “Click day”: la scadenza, per l’invio delle istanze, è fissata per il 12 dicembre, con erogazione entro il primo trimestre del 2025.

Questa è una delle tante misure messe a disposizione dall’assessorato della Regione Siciliana.

Ricordiamo infatti che è ancora operativo ed attivo, il contributo a fondo perduto del 20% e contributo conto interessi dell’80% a favore delle imprese artigiane. Finanza-agevolata.eu pubblica periodicamente tutte le opportunità rivolte alle imprese, per poter supportare l’impresa ed ottimizzare sia gli investimenti che creare liquidità.

