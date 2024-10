Cas: interventi sulla A/20, A/18e sulla tratte in direzione Gela, Siracusa e Cassibile

Sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana decreti su interventi che saranno effettuati sulla rete autostradale siciliana.

Riguardano nell’ordine i lavori di manutenzione straordinaria sulla A/18, della pavimentazione nelle tratte Messina-Giardini e Giardini-Giarre per 455 mila euro, gli stessi lavori saranno effettuati sulla tratta della A/20 Messina-Patti e Patti-Furiano per 1.428.000,00 euro. Altro intervento che si riferisce sia alla A/20 che alla A/18 riguarda la realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile in itinere e agli ingressi, di videosorveglianza e del sistema informativo di controllo delle velocità per 722 mila euro, poi la riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale – barriere longitudinali, terminali e transizioni e varchi apribili –sulla A/20 per 837 mila euro e infine la riqualificazione dei lotti 4 e 5 in direzione Gela, 5 in direzione Siracusa e del tratto in prossimità della barriera di Cassibile in entrambi i sensi di marcia per 214 mila euro.

Pubblicata anche la presa d’atto del quadro economico dell’intervento sui lavori di chiusura varchi by pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza dei varchi apribili in spartitraffico sulla A/20 per 76 mila euro.

Per quel che riguarda invece un altro aspetto della viabilità e cioè la realizzazione di una pista ciclabile sulla tratta ferroviaria dismessa Gesso-Monforte Marina, dopo la conferenza dei servizi, è stato deciso di procedere agli espropri nel territorio di Rometta.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato aggiudicato alla cooperativa “Cooprogetti” di Gubbio. Per il resto è stata concordata un’ulteriore attività di sopralluogo per valutare la possibilità di accogliere delle proposte di modifica del tracciato dell’intervento in ambito di elaborazione del livello di progettazione definitiva/esecutiva, affinché il percorso della futura pista ciclabile possa corrispondere al meglio con le esigenze dell’amministrazione comunale di Rometta e degli utenti.