Barcellona Pozzo di Gotto: Ottimi risultati della “Light weight gym” nel “III° The Best for naturals” a Rende

Tre ottimi secondi posto per gli atleti della palestra “Light weight gym” di Barcellona Pozzo di Gotto al “III° The Best for naturals” organizzato dal “Centro sportivo CSEN” a Rende (Cs).

Più di 100 atleti provenienti da tutt’Italia hanno mostrato i loro fisici statuari partecipando nelle varie categorie in programma.

Sul podio sono saliti per la categoria “Man Physique” Antonio Recupero, per la categoria “Bikini under 163 cm” Laura Orlando, per la categoria “Welness” Carmen Crisafulli alla sua terza gara e per la categoria “Bikini over 163 cm” Roberta Rugolo alla sua quarta gara.

Risultati ottenuti al termine di tanti sacrifici e allenamenti, durati tre mesi, sotto le direttive dell’istruttore Nino Scilipoti che ha curato anche l’alimentazione e l’aspetto emotivo.