Tortorici, domani i funerali di Sebastiano Calà Campana. Un indagato per l’incidente: atto dovuto

Si celebreranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Nicolò di Bari a Tortorici i funerali di Sebastiano Calà Campana, l’operaio forestale di 61 anni morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 ottobre scorso in Via Roma. Proclamato il lutto cittadino per la durata delle esequie. La salma dello sfortunato 61enne ha fatto rientro oggi a Tortorici, nella sua casa di contrada Ilombati.

Sul corpo dell’operaio, che da qui a breve sarebbe dovuto andare in pensione, il medico legale dott. Gennaro Baldino ha eseguito ieri l’esame autoptico, su disposizione del sostituto procuratore della Procura di Patti Andrea Apollonio, titolare del fascicolo aperto sul sinistro. Il magistrato ha disposto anche il sequestro dell’autobotte di servizio su cui viaggiava Calà Campana, insieme a due colleghi, rimasti feriti. Il mezzo secondo una prima ricostruzione, quel pomeriggio è uscito di strada, sfondando la barriera metallica a protezione della carreggiata finendo, dopo un salto di diversi metri, nel greto della fiumara che taglia in due il centro abitato di Tortorici. Sull’autobotte saranno eseguiti tutti gli accertamenti tecnici del caso. Le indagini, infatti, per stabilire causa e dinamica dell’incidente, sono ancora in corso.

Il conducente che era alla guida del mezzo quel pomeriggio, quale atto dovuto, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati.