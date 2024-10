Naso, la 31enne Silvia Toscano tra i finalisti del concorso letterario “Massimo Occhiuzzo” a Roma

La nasitana Silvia Toscano,31 anni, è stata finalista della quarta edizione del concorso letterario Massimo Occhiuzzo, organizzato dall’associazione culturale AssemblAbili GlobAli OdV, dedicato al vivace scrittore e generoso docente romano, promotore di numerosi laboratori di scrittura creativa, prematuramente scomparso nel 2020.

Silvia, già autrice di due libri di favole pubblicati dalla casa editrice Prima Edizione, ha partecipato al concorso nazionale con la favola “La Bicicletta Rossa” che ha ricevuto grandi apprezzamenti.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala del Chiostro in San Pietro in Vincoli, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma.

Silvia Toscano, fin dall’adolescenza, ha mostrato uno spiccato interesse per la natura e i libri e, spinta dal desiderio di esprimere le sue emozioni e fantasie, ha iniziato a scrivere racconti in cui emergono il sogno di un mondo più giusto e il rispetto per i più deboli.