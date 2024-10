Messina: il cambiamento passa anche attraverso gli impianti sportivi; investimenti per oltre 15 milioni di euro

Il sindaco Federico Basile non parla in politichese nell’affermare che l’impegno economico destinato agli impianti sportivi della città disposto dalla sua amministrazione, non conosce eguali: 15 milioni di euro complessivi.

Oltre 9 milioni 548 mila euro per lavori effettuati e altri già appaltati; 4 milioni 200 mila euro per l’adeguamento di altre strutture che prevedono tra l’altro, l’efficientamento energetico; a questa somma, il presidente della della Patrimonio Spa, Maurizio Cacace ha ricordato si aggiungerà un altro milione di euro per effettuare alcune coperture di impianti già esistenti.

Progettualità, ha dichiarato il sindaco, che tende a rafforzare un patrimonio già esistente ma, abbandonato da decenni, creare nuovi impianti in città. Molte aree, ha proseguito Basile, grazie ad un censimento capillare, possiedono piccoli impianti che possono e debbono essere riqualificati per realizzare impianti “di strada” da consegnare ai cittadini che hanno bisogno di spazi per vivere anche la loro dimensione sportiva oltre che socializzare creando comunità. Ancora, Basile ha parlato di un accordo stipulato con l’ASP per un impianto esistente nell’ex Mandalari che verrebbe consegnata al comune; lì nascerà una struttura sportiva che servirà una delle zone più a rischio della città Giostra ma, le persone che vi risiedono, hanno la necessità ed il bisogno di vedere concretamente la presenza delle istituzioni e l’attenzione che ad essi riserva.

Per questi corposo ed importante impegno economico, il sindaco Basile ha voluto al suo fianco gli assessori Massimo Finocchiaro politiche Sportive, Francesco Caminiti Politiche energetiche,

Roberto Cicala Patrimonio, il presidente della Patrimonio Spa, Maurizio Cacace e l’esperto allo sport Francesco Giorgio.

L’assessore Finocchiaro ha ricordato il numero cons istente di società sportive che hanno “sete” di impianti. Per questo motivo, ha detto Finocchiaro, l’amministrazione ha pensato di riqualificare l’esistente, realizzare nuovi impianti grazie al “piano Marshall” messo a punto che vale circa 15 milioni di euro. Tanti gli interventi già effettuati ha concluso l’assessore, altri, come il Pala Mili, il Celeste, la Piscina Cappuccini che sono in fase di completamento.

L’assessore Francesco Caminiti ha voluto sottolineare l’importanza della rigenerazione degli edifici e dell’efficientamento energetico. Un milione di euro, ha proseguito Caminiti stanziato per gli impianti fotovoltaici da collocare sulle coperture degli impianti sportivi e 4 milioni cinquecentomila euro per l’efficientamento energetico. Un programma biennale che potrebbe anche concludersi prima della data stabilita.

Riprendendo la parola, il sindaco ha ricordato che è imminente l’accordo con il CONI per la riqualificazione del campo Bonanno, un gioiellino che darà alla città, oltre al campo da calcio anche aree con attrezzistica utilizzabile gratuitamente dai cittadini.

È toccato al presidente della Patrimonio SPA Maurizio Cacace ricordare la ricognizione fatta dalla partecipata proprio per capire quanti e quali fossero le strutture sportive di proprietà del comune che potevano essere riqualificate e riconsegnate alla fruizione della città. Cacace ha comunicato che sono state individuate 16 aree che necessitano sia di interventi di ripristino che di recupero.

Riportiamo le 16 aree di intervento e i relativi impianti:

1) Intervento: Impianto di calcio “Calonero”;

2) Intervento: Impianto sportivo Via del Santo;

3) Intervento: Impianto sportivo di Bordonaro;

4) Intervento: Impianto di Santa Lucia (spalle del centro di protezione civile);

5) Intervento: Impianto Sportivo “Santino Maffei” villaggio Unrra;

6) Intervento: Impianto di Nuova realizzazione Contesse – pressi Impianto Amam;

7) Intervento: Impianto Sportivo di Calcio A5 “Case Arcobaleno” Santa Lucia Sopra Contesse;

8) Intervento: Impianto Sportivo Polifunzionale e Pistino di Atletica leggera Scuola media Santa Lucia Sopra Contesse;

9) Intervento: Impianto sportivo “Casa Pia”;

10) Intervento: Impianto sportivo “Annunziata”, via Saro Leonardi;

11) Intervento: Impianto Sportivo Polifunzionale “Ex Snam” Faro Superiore;

12) Intervento: Impianto Sportivo Polifunzionale “Cooperative” Faro Superiore;

13) Intervento: Impianto Sportivo Polifunzionale “Bocciofila” Castanea;

14) Intervento: Stabilimento “Ex Protezione Civile Provinciale” ed aree di pertinenza;

15) Intervento: Campetto incrocio viale Italia – via Santa Marta;

16) Intervento: Impianto contrada Badessa San Filippo Superiore.