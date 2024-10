Messina: coperture assicurative e revisione dei mezzi, i controlli della Polizia Stradale

Le pattuglie della Polizia Stradale di Messina, hanno eseguito una maxi operazione finalizzata alla verifica dell’esistenza delle coperture assicurative e della revisione dei mezzi che ha portato al sequestro di 35 veicoli perché circolavano sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile, privi quindi della possibilità di “risarcire” i danni o le lesioni causati da incidenti stradali.

Nell’operazione è stata utilizzata anche l’apparecchiatura “Street Control” che consente in tempo reale il controllo della copertura assicurativa e della revisione di tutti i veicoli in transito.

L’operazione ad alto impatto è stata espletata in tutto il territorio provinciale, compresi i centri abitati e gli equipaggi impiegati hanno identificato 128 persone, controllato 118 veicoli per trasporto cose e persone e contestato 84 sanzioni per mancanza di revisione del veicolo.