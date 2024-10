Messina: ATM arricchiste il suo parco macchine con 2 nuovi bus per il trasporto privato

Forse l’ultima importante operazione portata a compimento dall’attuale consiglio di amministrazione dell’ATM presieduto da Giuseppe Campagna. affiancato da Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.

Tra pochi giorni, dovrebbero rassegnare le dimissioni, così come richiesto dal Sindaco Basile e forse, potrebbero essere rinominati in toto o anche parzialmente. Considerati i risultati ottenuti, certamente Campagna, Grillo e Ingegneri hanno dimostrato di aver lavorato con grande competenza professionale e lungimiranza.

La vecchia Atm era un’azienda allo sfascio, pochissimi mezzi, molti dei quali ammalorati, debiti ingenti. Ora ATM è una SpA totalmente nuova, mezzi efficienti di ultima generazione ibridi ed elettrici, utilizzo dell’elettronica, pagamento che può essere effettuato a bordo dei mezzi con moneta elettronica, personale rinnovato soprattutto per quanto riguarda gli autisti la cui età si è abbassata in maniera notevole. Ancora, pensiline smart, paline alimentate ad energia solare, sistema automatizzato intelligente dei parcheggi, un numero considerevole di abbonamenti emessi che, grazie ad una oculata politica aziendale, hanno costi molto ridotti, forse i più bassi d’Italia.

Atm ha arricchito il suo patrimonio di mezzi, con due nuovi bus uno di 54 posti, l’altro di 66 per il noleggio con il conducente che, si aggiungano all’altro precedentemente acquistato. Un’operazione di 630 mila euro, questo il costo dei due bus della Setra gruppo Mercedes.

Messina è una città che da alcuni anni ha incrementato in maniera esponenziale la presenza di turisti i quali, apprezzano le attrattive culturali, paesaggistiche, enogastronomiche di un territorio che sembrava dovesse restare solo luogo di passaggio, da turismo mordi e fuggi. Qualcosa è cambiato, la città dello Stretto è diventata un’attrattiva soprattutto per il mercato straniero. Questo ha comportato anche un’offerta del trasporto privato che ha impegnato diverse società.

ATM ha giustamente pensato di entrare anche in questo settore mettendo a disposizione dei richiedenti, tre pullman dotati di tutti i confort, sistemi di sicurezza all’avanguardia, un basso impatto ambientale.

Alla presentazione il sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello, il presidente del Consiglio Comunale Nello Pergolizzi, il presidente di ATM Giuseppe Campagna e i due consiglieri Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.

Naturalmente soddisfatto il sindaco Federico Basile che ha voluto sottolineare “come ATM sia riuscita a diversificare gli interventi nel settore del trasporto sia pubblico che privato”. Una partecipata, ha detto il sindaco che “trova ogni giorno l’apprezzamento ed il consenso dei cittadini molti dei quali, hanno deciso di lasciare il mezzo privato per affidarsi al trasporto pubblico”. Un modello di trasporto messo a punto da ATM, ha concluso Basile, “che viene imitato e copiato da tante altre città italiane”.

Senza lasciare trasparire alcuna emozione per le prossime dimissioni, il presidente ATM Giuseppe Campagna ha ricordato che “il primo bus per il trasporto privato è stato acquistato nel mese di giugno 2020, costo 190 mila euro”. I mezzi di ATM, ha proseguito Campagna, “adesso sono diventati tre e potranno soddisfare le ingenti richieste di noleggio con conducente provenienti da diversi enti, agenzie di viaggi, scuole, privati cittadini. Oltre 400 i servizi richiesti in due anni che potrebbero essere triplicati visto l’arrivo dei due nuovi bus”.

Campagna ha concluso il suo intervento ricordando che “per poter ottenere il noleggio con conducente di ATM basta contattare il sito istituzionale”.