“Fondi per lo sviluppo della montagna Italiana”. Di questo si è parlato ieri a Sant’Agata di Militello nella splendida cornice del Castello Gallego, nell’incontro organizzato dal GAL Nebrodi Plus con l’Assessorato agli Enti Locali. Urge legiferare in favore dei comuni montani per contrastare il fenomeno gravissimo dello spopolamento: ne abbiamo parlato con l’Assessore Regionale Andrea Messina e con il Presidente del GAL Francesco Calanna.