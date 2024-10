Brolo, lotti PIP: pubblicato il bando per l’assegnazione. L’8 novembre scade il termine per la domanda

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brolo il bando pubblico per l’assegnazione e la cessione in proprietà delle aree fabbricabili con destinazione produttiva (artigianale ed industriale) nell’area PIP di contrada Sirò.

Sono 6 i lotti da assegnare per una superficie complessiva di 9mila metri quadrati comprendente i fabbricati.

La domanda di partecipazione, con gli allegati dal bando, dovrà essere presentata dai soggetti interessati (Imprese artigiane o industriali, aziende, consorzi o società consortili) entro il termine perentorio delle ore 12 di venerdì 8 novembre prossimo.

“Abbiamo finalmente sbloccato una situazione molto complicata per la quale sono state necessarie diverse interlocuzioni con Ministero competente e il Consorzio Autostrade per consentire gli espropri necessari – commenta con soddisfazione il Sindaco Pippo Laccoto. Si tratta di un momento importante per lo sviluppo economico del nostro territorio in quanto queste imprese daranno lavoro a Brolo e ai Brolesi”.