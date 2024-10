Sabato 26 ottobre la rievocazione storica “I Branciforti conti di Raccuja”

Sabato 26 ottobre Raccuja sarà il palcoscenico della rievocazione storica “I Branciforti conti di Raccuja”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e finanziato dal Ministero della Cultura.

Una giornata che vi farà immergere nell’atmosfera di un tempo passato che ha reso prezioso il borgo. La rievocazione storica farà rivivere il momento dell’arrivo di Nicolò Branciforti, della moglie Giovanna Lanza e di tutti i cortigiani al seguito nel castello di Raccuja, con una raffigurazione in grado di far rivivere i fasti della corte. Appuntamento dalle ore 10, poi alle 17.30 al via il corteo storico.