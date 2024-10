Raccuja: i lavori per il consolidamento nelle frazioni di San Nicolò-Carrovetta e Fossochiodo

Possono finalmente partire a Raccuja i lavori per il consolidamento del centro abitato delle due frazioni di San Nicolò-Carrovetta e Fossochiodo.

Un altro risultato conseguito dalla Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico che ha al suo vertice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Le procedure per l’aggiudicazione sono state espletate dagli uffici diretti da Salvatore Lizzio: ad effettuare l’intervento sarà l’azienda “Vica srl” di Maletto con un ribasso del 31,7 per cento e per un importo di 980 mila euro.

«Il recupero e la messa in sicurezza di siti a rischio per problematiche legate al dissesto idrogeologico – commenta il governatore – assumono un grande valore perché consentono a chi vive e lavora in queste aree di recuperare serenità e fiducia nel futuro. Continueremo senza sosta nel percorso intrapreso, consapevoli delle tante emergenze e fragilità del nostro territorio».

Il primo obiettivo delle opere, in un versante R4, ossia con la più elevata classificazione di rischio e con livelli di pendenza fino al 70 per cento, è eliminare l’origine dei movimenti franosi e degli smottamenti che si sono ripetuti negli anni. Tra le cause principali c’è la carente regimentazione delle acque superficiali. Proprio per questo, verrà potenziato il sistema di canalizzazione mediante caditoie e verrà collocata una paratia di pali tirantati. Si procederà anche con il ripristino delle sedi stradali. Il progetto prevede inoltre la risagomatura dell’alveo di un piccolo torrente che raccoglie i flussi provenienti da monte.