Messina: Creative Hub per non scappare dalla propria città ma dare spazio alla creatività e al talento

Presentata “Creative Hub” un’industria della creatività per cercare di formare giovani talenti i quali, piuttosto che lasciare Messina, possano rimanere nella loro città per costruirsi un futuro ricco di soddisfazione. Iniziativa condivisa dall’assessora alle Politiche Giovanile Liana Cannata e dall’intera amministrazione Basile.

L’assessora Cannata ha voluto sottolineare “come questa iniziativa si inquadra perfettamente con il progetto YoungMe dove ogni giovane può trovare il suo spazio, la sua identità; grazie al contributo anche delle quattro realtà che hanno sposato le finalità di Creative Hub, Messina assumerà un ruolo importante in ambito nazionale e internazionale”.

Al suo fianco, Lelio Bonaccorso e Giuliana La Malfa per l’Officina del Sole, Fabrizio Adamo per Pomona Pictures, Giuseppe Arrigo per Ardeek e Alessandro Di Bella per Sincromie. Una realtà che Messina deve sfruttare affinché, possa trasformarsi in città di ricerca e formazione per tutti quei giovani che possono evidenziare il loro talento nell’arte, nella tecnologia, nella realizzazione di video creativi, nel cinema, senza necessariamente affidarsi all’areo o al treno per andare via. Creative Hub alla fine non è altro che un importante contenitore cui hanno dato vita giovani professionisti di Officina del Sole, Pomona Pictures, Ardeek e Sincromie i quali, dopo aver maturato esperienze significative in altre città, sono tornati a Messina per dimostrare che la professionalità e le capacità individuali possono trovare terreno fertile anche nel territorio dove sono cresciuti e si sono formati.

L’assessora Liana Cannata “li ha ringraziati per il lavoro che faranno mettendosi a disposizione di tutti i giovani che hanno in embrione capacità creative e aspettano solo l’opportunità di farle venire alla luce”.

Esempio tangibile di questi creativi messinesi, Lelio Bonaccorso, un fermento culturale e una passione, da anni punto di riferimento nel mondo del fumetto visto come mezzo di comunicazione che diverte e incuriosisce. Lelio Bonaccorso è dell’avviso che “Creative Hub rappresenti un polo nuovo, alternativo che offrirà nuove opportunità alle persone che abitano a Messina”. Compito di tutti i creativi, ha concluso Bonaccorso, “trasferire conoscenze ai giovani talenti per far capire loro che possono restare o andare via ma, se riescono a realizzarsi anche nel loro territorio, la contentezza sarà maggiore”.

Giuseppe Arrigo da sempre nel settore della formazione digitale, anche è “dell’avviso che si può sperimentare e creare mantenendo un forte legame con il territorio”.

Alessandro Di Bella con la sua società si occupa di produzione video e, “anche da Messina, è riuscito a creare collaborazione con grosse aziende e società in ambito nazionale e internazionale aspetto non trascurabile perché servirà ai giovani per continuare a credere in loro stessi e nel loro futuro vissuto anche nella loro città”. Importante, ha concluso Alessandro Di Bella “la collaborazione con gli studenti delle ultime classe degli istituti scolastici cittadini perché, la scuola rappresenta una fucina indispensabile per formare e far venire fuori la creatività ed il talento”.

Giuliana La Malfa, insieme a Bonaccorso “condivide la passione per i fumetti che da sempre, attirano la curiosità e l’interesse dei giovani”. Per realizzare un fumetto creativo, ha affermato La Malfa, “oltre alla passione occorrono competenze trasversali che si acquisiscono sia nell’ambito scolastico che, approfondendo tecniche e tematiche”.

Infine Fabrizio Adamo ha dichiarato che “a Messina non sono mai mancate le capacità ma le opportunità. Adesso, ha concluso Adamo, non ci sono più scuse, perché grazie a Creative Hub, gli artisti locali potranno tirare fuori i loro talenti”.

Una sfida partita da Messina, città che da qualche anno ha intrapreso un vero e concreto cambiamento in diversi ambiti per rinnovare il turismo, valorizzare e proteggere il territorio, e con la collaborazione dei talenti locali, generare soluzioni innovative per affrontare le sfide globali.