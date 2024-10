Capri Leone: operazioni di aggiornamento della toponomastica cittadina

L’Amministrazione comunale di Capri Leone informa che a partire dalla prossima settimana, l’ufficio anagrafe avvierà le operazioni di aggiornamento della toponomastica cittadina, con particolare attenzione all’attribuzione e alla variazione dei numeri civici.

“Si tratta di un intervento indispensabile per garantire una mappatura più precisa e funzionale del nostro territorio, che coinvolgerà una parte significativa della cittadinanza – afferma il primo cittadino, Bernardette Grasso. Gli utenti interessati riceveranno una comunicazione ufficiale tramite lettera, con l’indicazione del nuovo numero civico assegnato o eventuali modifiche. Questa procedura, data la sua complessità, richiederà un periodo di tempo adeguato per essere portata a termine. Per questo motivo, l’Amministrazione chiede la collaborazione e la pazienza di tutti i cittadini coinvolti”.

Per tutti i cittadini coinvolti sarà possibile richiedere modifiche o segnalare eventuali incongruenze direttamente all’Ufficio Anagrafe. Chi desiderasse farlo, può inviare una e-mail all’indirizzo demografica@comune.caprileone.me.it con oggetto “Aggiornamento Toponomastica”.

È importante includere nella mail le seguenti informazioni: via dell’immobile; nome del titolare del domicilio: data di nascita; una breve descrizione della posizione dell’edificio e, se ritenuto utile, altre informazioni aggiuntive.

“L’Amministrazione comunale – conclude il sindaco Grasso – si impegna a portare a termine questa operazione nel più breve tempo possibile, garantendo un servizio puntuale ed efficiente per il benessere della comunità. Ringraziamo fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione”.