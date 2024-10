Capo d’Orlando: record di visitatori per la festa in onore di Maria Santissima – VIDEO

Record di visitatori a Capo d’Orlando per la festa in onore di Maria SS: complice il bel tempo della due giorni, ieri migliaia di persone da tutta la provincia hanno affollato le oltre 200 bancarelle allestite nel centro paladino per la tradizionale fiera.

Nell’area di piazza Bontempo invece, ha trovato posto il luna park con le giostre per adulti e ragazzi, mentre in piazza Trifilò sono state collocate le giostre per bambini.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico, nonostante la grande affluenza, la festa è stata tranquilla. Viabilità sotto controllo, nessun disagio in entrata o in uscita e chiaramente quasi impossibile trovare un parcheggio non troppo lontano dal centro.

A farla da padrone però, come sempre, è stata la celebrazione della messa solenne delle 11. Emozionante ed iconica.

Al termine della funzione religiosa la discesa della statua di Maria SS. dal monte e la processione, sino alla chiesa di Cristo Re, attraverso le vie Libertà, Veneto e piazza Matteotti, affollata da migliaia di fedeli, che hanno intonato a voce alta cori in onore della patrona.

Nel pomeriggio i visitatori hanno affollato le strade del centro orlandino in cerca di occasioni tra le bancarelle, che anche quest’anno hanno trovato posto tra la via Veneto e la via Piave.

A chiudere i festeggiamenti i tradizionali giochi pirotecnici, molto apprezzati dagli orlandini e non solo.