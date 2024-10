Messina, Tremestieri: furgone finisce in acqua. Recuperato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina intorno alle ore 10:00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in località Tremestieri , nei pressi dell’imbarco sud, per il recupero di un furgone gommato finito in mare ieri sera.

La squadra 1a proveniente dalla sede Centrale ha subito attivato il supporto dell’autogru e del nucleo sommozzatori del Comando VF di Reggio Calabria. Il mezzo è stato imbracato dai sommozzatori, nel fondo marino, e portato a galla con i palloni gonfiabili.

Da li poi è stato issato con l’autogru, fino ad essere adagiato in luogo sicuro. Le cause sono in via di accertamento. L’occupante del mezzo risulta fortunatamente illeso, ma per sicurezza è stato ricoverato al Policlinico, in via precauzionale.